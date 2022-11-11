Никаких выборов без выбора: интервью с Беленюком о Бубке, НОК и "конфликт" с Гутцайтом

Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк будет бороться за пост президента Национального олимпийского комитета Украины. 10 ноября он уже представил свою предвыборную программу. Олимпийский чемпион рассказал о своих намерениях, "конфликте" с Гутцайтом и пролил свет на свою спортивную карьеру.

В интервью 24 каналу Жан Беленюк поделился тем, как одобрял это непростое решение и видит дальнейшее развитие НОК.

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С какой программой Беленюк идет на выборы главы НОК

Жан Беленюк одним из первых заговорил о своих намерениях баллотироваться на пост президента НОК. Впоследствии на официальном сайте комитета был обнародован полный список кандидатов. Это биатлонистка Елена Белосюк, глава отделения НОК в Киевской области Игорь Малинский и министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Беленюк планирует ввести системные изменения в случае победы в выборах президента НОК Украины. Его программа состоит из следующих пунктов:

Проект изменения в устав НОК;

Возвращение должности Генерального секретаря НОК;

Создание санкционного комитета НОК;

Финансовый и правовой аудит НОК;

Детализация направлений работы и обязанностей вице-президента.

Жан Беленюк вызвал министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта на дебаты перед выборами президента НОК.

"Не должно быть выборов без выбора"

Действующим президентом НОК Украины является Сергей Бубка. Он возглавляет эту должность на протяжении 17 лет. В прошлом месяце исполком НОК принял решение провести 17 ноября отчетно-выборную Генеральную ассамблею, на которой, в частности, избрать новое руководство комитета во главе с президентом.Похоже, что уход Бубки не был для кого-то неожиданностью. Поскольку его позиция была довольно странной. Он даже не смог назвать войну – войной. После 24 февраля Бубка редко фигурирует на публике, что возмутило спортивное сообщество.

Когда приняли решение баллотироваться на пост президента НОК Украины?

В течение времени, с тех пор как я народный депутат, ко мне обращались и обращаются многие атлеты, тренеры, спортивные функционеры и президенты различных федераций с разнообразными просьбами. На этот раз не исключение, ко мне обратились люди, которым я доверяю, с объяснением происходящих в олимпийском движении вещей.

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Я слышал, что будут выборы. Об этом говорили, однако официальной информации не было. Даже знал одного человека известного в Украине, который планировал идти, и которого я бы поддержал. И с ней есть определенная коммуникация на этот счет. Уже ближе к объявлению даты выборов мне донесли информацию, что этот человек отказался. Поэтому это означало, что пройдут выборы без выбора. Было неизвестно кто будет баллотироваться, но все поговаривали, что это будет действующий министр молодежи и спорта. Мы знаем, что его поддерживает действующий руководитель НОК Сергей Бубка. Учитывая эту всю ситуацию и просьбу спортивной общественности.

Беленюк о намерениях баллотироваться на пост президента НОК: смотрите видео

Во-первых, мы живем в демократической стране, где не должно быть выборов без выбора. Настоящая достойная конкуренция всегда приветствуется. Меня попросили присоединиться к сформированной команде единомышленников. Предложить некую альтернативу для развития олимпийского движения в нашей стране. Потому что они очень сильно беспокоились, что от перестановки приложений сумма может не измениться. Для меня это стало определенным образом неожиданностью. Я взял несколько дней, чтобы подумать. Через два дня я принял решение все-таки баллотироваться на этот пост.

"Нет смысла нечего скрывать": о распределении средств от МОК

Вы говорите, что к вам часто обращаются спортсмены, что именно их беспокоит?

Обращались с разными вопросами, если о части НОК, то много было обращений относительно того, что некоторые просто не понимали алгоритм распределения Международной помощи от МОК. Спрашивали, почему одним спортсменам оказывают эту помощь, а другим нет. Спрашивали о том, какие у нас позиции на международной арене. Некоторые международные федерации хотят вернуть к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Много вопросов было по поводу жилищных условий. Спектр вопросов достаточно широк.

Мы всегда стараемся реагировать, пишем запросы. Не всегда все складывается так, как мы этого хотим, не всегда есть финансы на решение всех вопросов, но мы всегда реагируем и делаем все от нас зависящее.

В одном из интервью вы говорили, что посылали запрос в НОК, чтобы узнать, как распределяют средства МОК? Тогда вы говорили, что имели некоторые проблемы с коммуникацией, вы так и не получили ответа?

Именно так. Учитывая просьбы спортсменов, мы сформировали запрос в НОК, у нас все документы есть об этом. Ответа мы не получили, точнее это скорее была отписка. Мол, спрашивайте у МОК. Хотя все мы знаем, кто занимается распределением этих средств.



Жан Беленюк / Фото 24 канала

Если все прозрачно и открыто, нет смысла ничего скрывать и чего-то не договаривать. Если ты пользуешься прозрачным алгоритмом распределения этих средств, то можешь без вопросов дать всю информацию и рассказать. Это можно предоставить, и ни у кого не будет никаких вопросов. К сожалению, ничего подобного не получил. Я понимаю, почему ко мне обращаются спортсмены. Поскольку народный депутат не может получить ответы на определенные вопросы, то не стоит ждать, что спортсмен сможет достучаться в НОК.

"Война почему-то была названа бедой": что не так с Бубкой

Вы неоднократно критиковали работу НОК, какие главные вопросы можете задать Сергею Бубке? Что именно не устраивало в его руководстве?

Во-первых, это непрозрачность и непонятность санкционной политики. Не освещается информация о том, какая работа проводится внутри МОК. Отстаивается ли позиция украинских спортсменов. Мы видим, как некоторые международные федерации продвигают российские нарративы.

Многих возмутило то, что в первые дни российского вторжения не было и известия главы НОК. Было непонятно, где он, какова его позиция. Мы, олимпийцы, не знали, что нам делать. У нас были определенные активности в первые дни, мы писали открытое письмо в МОК. Подписи Сергея Бубки я там не увидел.

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К тому же, его комментарий появился только на 8-й день вторжения. Он возмутил многих представителей нашей олимпийской общественности.

Я его не понял, война почему-то была названа бедой. Мы не увидели четкого осуждения России, которая и является причиной так называемой беды. Мне как гражданину Украины это было не совсем понятно. Поэтому я считаю, что имею право спрашивать объяснения, почему происходит именно так.

Не было коммуникации с руководителем НОК. Поэтому, когда я общался с журналистами, я искренне рассказывал, как я вижу эту ситуацию. Возможно, это было воспринято как критика, но я задавал вопросы, которые меня беспокоят.

Отказ Бубки в участии в выборах стал неожиданностью?

Долго ходили слухи, что все будет происходить таким образом. Для нас главное, чтобы перемены произошли не просто формально. Нам важны системные изменения в самой организации. Поэтому у нас есть программа, которую мы собираемся воплощать. А именно, изменить подход внутри организации к работе, дать второе дыхание.

Открыть некую прозрачность, ответственность за определенные направления тех или иных действующих лиц в НОК. Чтобы это не был бездействующий орган, которым, мне кажется, он сейчас. По крайней мере, об этом мне говорят многие знакомые спортсмены. Я не знаю, как сейчас проанализировать работу НОК. Возможно, она и была, но нам о ней не отчитывались.



Жан Беленюк на Играх в Токио / Фото Getty Images

"Критику следует воспринимать должным образом": о "конфликте" с Гутцайтом

Ваш конкурент Вадим Гутцайт в одном из интервью сказал такое: "Я не хочу никого оскорблять, это полностью не соответствует действительности. Все мы знаем, что и как распределяется, кому помогают. Это совсем разные вещи, то, что говорит мой оппонент ( Жан Беленюк (24 канал), это его личное дело. Это все не соответствует действительности. Мне много есть что сказать по поводу того, что вчера вам говорил этот человек. Очень много" . Вы это видели? Как прокомментируете заявление?

Я видел это. Мне интересно, почему он тогда ничего не сказал. Когда ты уверяешь, что можешь что-то сказать – говори. Я не вижу смысла даже это комментировать, потому что даже ничего не было сказано. Это ведь не только мои слова. Мы видим, какое количество федераций, спортсменов не удовлетворено работой НОК. Мы видим определенные тенденции выборочного подхода по поводу финансирования. Это недовольство спортсменов. Мы видим, что это воспринимают как личное оскорбление. Пользуясь админресурсом пытаются влиять на представителей разных федераций. Это неправильно, критику следует воспринимать должным образом. Мой оппонент должен рассказать, что он знает. Это хотя бы для того, чтобы мне узнать о чем идет речь.

"Не представляю, как это можно совмещать": что делать со спортивной карьерой

С момента полномасштабного вторжения России вы не выступили ни на одном международном турнире. Почему?

Да, я уступил свое место Андрею Антонюку, это борец из Тернополя. Он шел вторым номером в отборе. Этому есть две причины. Я видел необходимость привлечения к определенной дипломатической и гуманитарной работе. Это отвлекало меня от тренировочного процесса. Я не был готов ни физически, ни морально к выступлениям на этих соревнованиях.

Если подходить серьезно к этой подготовке, ехать бороться за медаль, то это системная хлопотная работа. У меня не получилось этого сделать в силу разных причин. Потому я решил не участвовать. Это входило в мою планировку, я собирался взять небольшую паузу после Олимпиады-2020. То, что я выиграл отбор, стало неожиданностью. Так вышло, что тогда моя физическая форма давала мне возможность выиграть его. Но для того, чтобы участвовать в чемпионате мира и претендовать на высокое место, не была проведена определенная работа.

Есть ли в планах у вас Париж-2024?

Чтобы выступить на Олимпийских играх, нужно быть готовым к этому, а еще отобраться туда. Поэтому здесь есть определенные нюансы. Во всяком случае, спорт в моей жизни навсегда. Я тренируюсь, когда у меня есть свободное время. Стараюсь это делать, по крайней мере. А как оно будет дальше трудно сказать. Сейчас в предвыборном процессе.

Главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Владимир Шацких сказал, что вы еще не сказали своего последнего слова в спортивной карьере.

Здесь трудно что-либо прогнозировать. Многие ответы на определенные вопросы будут даны в ближайшее время.

Баллотирование на пост президента НОК может свидетельствовать о ваших планах окончить карьеру?

Я не представляю, как это можно совмещать. Сейчас у нас процесс баллотирования. Всё это смогу прокомментировать после выборов.



Беленюк получил "золото" в Токио-2020 / Фото Getty Images

Как вам удаётся совмещать политическую карьеру со спортом?

Сейчас мои занятия спортом примерно на том же уровне, как и у народных депутатов, поддерживающих свою форму в залах. Я могу выделить 1 – 2 часа на занятие спором. Я в этом плане не очень отличаюсь от своих коллег. Вместо того чтобы бегать на беговой дорожке, делать упражнения в тренажерке, я занимаюсь борьбой со своими коллегами по ковру.

"Я вижу свою миссию": о поездке в Африку

Недавно вы были в рабочем туре в составе украинской делегации по налаживанию взаимоотношений со странами Африки. Что можете сказать об этой поездке?

Очень продуктивная поездка, на мой взгляд. Да, Африка – это тот континент, с которым мы системно не дорабатывали. И не работали упорно в течение многих лет.

Я коммуницировал с представителями разных парламентов о войне в Украине, продовольственном кризисе, угрозе ядерного удара России. Основная моя цель заключалась в том, чтобы опровергать нарративы России, которые она применяет на африканском континенте.

Типа того, что "в Украине властвует нацизм и расизм". Когда люди видят меня как представителя Украины на международной арене, то у них должны уже возникнуть вопросы, действительно ли им говорят правду. Подобная работа была проделана. Мы говорили о нашей ситуации сейчас, что враг пытается разрушить критическую инфраструктуру.



Жан Беленюк о рабочей поездке в Африку / Фото из инстаграма борца

Эти 12 дней на африканском континенте действительно стоили того, но на этом не нужно останавливаться. За одну поездку тяжело сделать всю работу. Это только начало, нужно работать. Мне лично это интересно, потому что мой отец с африканского континента. Я вижу свою миссию в налаживании украино-африканских отношений.