В четверг 17 ноября определится новый президент Национального олимпийского комитета Украины. Действующий глава Сергей Бубка отказался баллотироваться на новый срок и сложит полномочия.
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Главными претендентами на должность являются олимпийские чемпионы Жан Беленюк и Вадим Гутцайт. Недавно Жан вызвал министра молодежи и спорта на дебаты.
Впрочем, его визави пока не прокомментировал это предложение. Борец в очередной раз обратился к Гутцайту из-за своей страницы в фейсбук, призвав прийти на дебаты.
Господин Вадим, не нужно бояться. В дебатах ничего страшного нет. Это абсолютно демократический инструмент, которого точно заслуживает наша спортивная семья и все украинцы, интересующиеся спортом и его будущим. Имейте к ним уважение, возьмите трубку. Бояться открытых дебатов – это точно не по-чемпионски. Помогите донести этот месседж господину Вадиму Гутцайту. Жду господина Министра 13 ноября в 12 часов в ГП «Олимпийский учебно-спортивный центр» Конча-Заспа,
– написал Беленюк.
Детальнее об изменении власти в НОК:
- Ранее стало известно, что Сергей Бубка не выдвигает свою кандидатуру на новые выборы президента комитета.
- Бубка запомнился странным поведением в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Например, 28 февраля Сергей уехал из Украины в статусе беженца и потом еще жаловался на сложную дорогу.
- Глава НОК долгое время не высказывал свою позицию по вторжению кафиров и лишь на восьмой день издал пресс-релиз, в котором назвал войну "бедой" и не указал на страну-агрессорку.
- Главным конкурентом Беленюка за этот пост называют Вадима Гутцайта, действующего Министра молодежи и спорта. Именно его кандидатуру поддержит Сергей Бубка.
- Сам Беленюк не раз критиковал Бубку за молчаливое поведение. Он требовал от главы НОК однозначной позиции и отсутствия промедления с заявлениями.