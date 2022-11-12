В четверг 17 ноября определится новый президент Национального олимпийского комитета Украины. Действующий глава Сергей Бубка отказался баллотироваться на новый срок и сложит полномочия.

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Главными претендентами на должность являются олимпийские чемпионы Жан Беленюк и Вадим Гутцайт. Недавно Жан вызвал министра молодежи и спорта на дебаты.

Впрочем, его визави пока не прокомментировал это предложение. Борец в очередной раз обратился к Гутцайту из-за своей страницы в фейсбук, призвав прийти на дебаты.

Господин Вадим, не нужно бояться. В дебатах ничего страшного нет. Это абсолютно демократический инструмент, которого точно заслуживает наша спортивная семья и все украинцы, интересующиеся спортом и его будущим. Имейте к ним уважение, возьмите трубку. Бояться открытых дебатов – это точно не по-чемпионски. Помогите донести этот месседж господину Вадиму Гутцайту. Жду господина Министра 13 ноября в 12 часов в ГП «Олимпийский учебно-спортивный центр» Конча-Заспа,

– написал Беленюк.

Детальнее об изменении власти в НОК: