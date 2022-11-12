У четвер, 17 листопада, визначиться новий президент Національного олімпійського комітету України. Чинний голова Сергій Бубка відмовився балотуватись на новий термін і складе повноваження.

До теми Ніяких виборів без вибору: інтерв'ю з Беленюком про Бубку, НОК і "конфлікт" з Гутцайтом

Головними претендентами на посаду є олімпійські чемпіони Жан Беленюк та Вадим Гутцайт. Нещодавно Жан викликав Міністра молоді та спорту на дебати.

Втім його візаві поки не прокоментував цю пропозицію. Борець в черговий раз звернувся до Гутцайта через свою сторінку у фейсбук, закликавши прийти на дебати.

Пане Вадиме, не потрібно боятися. У дебатах нічого страшного немає. Це абсолютно демократичний інструмент, на який точно заслуговує наша спортивна родина і всі українці, що цікавляться спортом і його майбутнім. Майте до них повагу, візьміть слухавку. Боятися відкритих дебатів - це точно не по-чемпіонськи. Допоможіть донести цей меседж до пана Вадима Гутцайта. Чекаю на пана Міністра 13 листопада о 12 годині у ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр» Конча-Заспа,

– написав Беленюк.

Детальніше про зміну влади у НОК: