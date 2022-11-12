У четвер, 17 листопада, визначиться новий президент Національного олімпійського комітету України. Чинний голова Сергій Бубка відмовився балотуватись на новий термін і складе повноваження.
До теми Ніяких виборів без вибору: інтерв'ю з Беленюком про Бубку, НОК і "конфлікт" з Гутцайтом
Головними претендентами на посаду є олімпійські чемпіони Жан Беленюк та Вадим Гутцайт. Нещодавно Жан викликав Міністра молоді та спорту на дебати.
Втім його візаві поки не прокоментував цю пропозицію. Борець в черговий раз звернувся до Гутцайта через свою сторінку у фейсбук, закликавши прийти на дебати.
Пане Вадиме, не потрібно боятися. У дебатах нічого страшного немає. Це абсолютно демократичний інструмент, на який точно заслуговує наша спортивна родина і всі українці, що цікавляться спортом і його майбутнім. Майте до них повагу, візьміть слухавку. Боятися відкритих дебатів - це точно не по-чемпіонськи. Допоможіть донести цей меседж до пана Вадима Гутцайта. Чекаю на пана Міністра 13 листопада о 12 годині у ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр» Конча-Заспа,
– написав Беленюк.
Детальніше про зміну влади у НОК:
- Раніше стало відомо, що Сергій Бубка не буде висувати свою кандидатуру на нові вибори президента комітету.
- Бубка запам'ятався дивною поведінкою на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприклад, 28 лютого Сергій виїхав з України у статусі біженця і потім ще бідкався на складну дорогу.
- Голова НОК довгий час не висловлював свою позицію щодо вторгнення окупантів і лише на восьмий день видав прес-реліз, у якому назвав війну "бідою" і не вказав на країну-агресорку.
- Головним конкурентом Беленюка за цю посаду називають Вадима Гутцайта, чинного Міністра молоді та спорту. Саме його кандидатуру підтримає Сергій Бубка.
- Сам Беленюк неодноразово критикував Бубку за мовчазну поведінку. Він вимагав від голови НОК однозначної позиції та відсутність зволікання із заявами.