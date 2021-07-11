Жан Беленюк может завершить карьеру после Олимпийских игр

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк может завершить спортивную карьеру. Решение борец планирует принять после Олимпийских игр-2020 в Токио.

Беленюк: Это важная точка в карьере каждого спортсмена

Комментируя Олимпиаду-2020, Беленюк обратил внимание, что с предыдущих Игр в Рио прошло уже 5 лет. По его словам, спортсмены уже соскучились.

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"Это очень важные соревнования для каждого украинского спортсмена. С прошлых Игр прошло не 4 года, а уже 5. Мы уже очень соскучились. Надеемся, что Олимпиада состоится. Дай Бог, чтобы украинская сборная хорошо проявила себя", – сказал Жан.

Беленюк намекнул, что после Олимпиады может завершить карьеру.

Это важная точка в карьере каждого спортсмена. После Олимпиады какая-то часть спортсменов завершит свои профессиональные выступления. Возможно, и я тоже. Посмотрим,

– сказал борец.

Достижения Беленюка

Кроме "серебра" на Олимпиаде-2016 Беленюк дважды становился чемпионом мира – в 2015 и 2019 годах.

Также Жан становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира 2018 и 2014 соответственно. Беленюк – трехкратный чемпион Европы. Еще дважды Жан выигрывал "бронзу", в частности – в 2021 году.

Беленюк – чемпион Европейских игр-2019.

Заметим, что Жан Беленюк – депутат Верховной Рады Украины. Он совмещает работу политика и спортсмена.