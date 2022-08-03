Жадан не забывает травить оккупантов

Дело в том, что российские клубы оказались вне еврокубков в сезоне-2022/2023. Так что им остался только внутренний чемпионат.

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Именитый украинский поэт Сергей Жадан не забывает троллить оккупантов.

А что там московский Спартак, кстати? Проигрывает? Всем доброе утро,

– написал Жадан в своем твиттере.

Напомним, что накануне стартовал 3 раунд квалификации Лиги чемпионов, 3 августа киевское Динамо будет играть против австрийского Штурма.

Что известно о российском клубе

В первые дни полномасштабного вторжения столичный клуб досрочно исключили из лиги Европы.

Сейчас Спартак тренирует испанец Гильермо Абаскаль, соблазнившийся на кровавые деньги. Спонсором московитов выступает нефтяная компания Лукойл, которая платит огромные деньги в бюджет россии.

Российские команды не будут участвовать в нынешнем сезоне еврокубков под эгидой УЕФА. Также сборная россии осталась вне матчей Лиги наций, рф автоматически займет 4-ю строчку (последнюю), а также 16-ю – в рейтинге всех команд Лиги B.

Любопытно. Польский защитник Мацей Рыбусь этим летом подписал контракт со Спартаком. За соответствующее решение он уже поплатился. Игрока не вызовут в национальную команду, поэтому он пропустит чемпионат мира-2022, куда отобралась Польша.