Роналду предоставил свою роскошную гостиницу пострадавшим от ужасного землетрясения в Марокко

Поздним вечером 8 сентября ужасное землетрясение встряхнуло Марокко. В результате которого погибли более 2 тысяч местных и еще столько же пострадали.

Из-за смертельного землетрясения, которое было 6,8 балла по шкале Рихтера, погибли жители не только Марракеша, но и 5 провинций, расположенных вблизи эпицентра трагедии. Спасательно-поисковые работы продолжают, ведь под завалами могут быть еще люди. Потому количество жертв, вероятно, еще возрастет.

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Добрый поступок футбольной звезды

Обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду не смог пройти в стороне от беды марокканцев. Звездный футболист Аль-Насра и сборной Португалии предоставил свой 4-звездочный отель "Pestana CR7" в Марракеше для пострадавших от землетрясения.

Роскошные апартаменты футболиста стали убежищем для людей, чудом выживших, но потерявших свои дома.

Отель оснащен не только номерами, но и открытым бассейном, фитнес-центром, рестораном и террасой.

Также из-за трагедии на неопределенный срок перенесли футбольный матч отбора на Кубок африканских наций между Марокко и Либерией.

В последний раз такое сильное землетрясение всколыхнуло Марокко было в 2004-м году. Тогда его мощность была 6,3 по шкале Рихтера.

Отметим, что сам Роналду помогает сборной Португалии отобраться на Евро-2024, которое пройдет в Германии. 8 сентября его национальная команда одержала минимальную победу на выезде над Словакией 0:1. Единственный гол во встрече забил в конце первого тайма Бруно Фернандеш.

Криштиану провел весь матч, получил желтую карточку за жуткий фол на голкиперу соперника Мартину Дубравке.

11 сентября Португалия вместе с CR7 попытается обыграть Люксембург в отборе на Евро-2024. После 5 туров португальцы набрали максимальные 15 баллов и единолично возглавляют группу "J".