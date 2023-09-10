Через смертельний землетрус, який був 6,8 бала за шкалою Ріхтера, загинули мешканці не лише Марракешу, а й 5 провінцій, які розташовані поблизу епіцентру трагедії. Рятувально-пошукові роботи продовжують, адже під завалами ще можуть бути люди. Тому кількість жертв, ймовірно, ще зросте.

До теми У Марокко стався потужний землетрус: кількість жертв продовжує зростати

Добрий вчинок футбольної зірки

Володар п'яти "Золотих м'ячів" Кріштіану Роналду не зміг пройти осторонь біди марокканців. Зірковий футболіст Аль-Насра та збірної Португалії надав свій 4-зірковий готель "Pestana CR7" у Марракеші для постраждалих від землетрусу.

Розкішні апартаменти футболіста стали притулком для людей, які дивом вижили, але втратили свої домівки.

Готель оснащений не лише номерами, а й відкритим басейном, фітнес-центром, рестораном і терасою.

Також через трагедію на невизначений термін перенесли футбольний матч відбору на Кубок африканських націй між Марокко та Ліберією.

До слова. Востаннє такий сильний емлетрус сколихнув Марокко був у 2004-му році. Тоді його потужність була 6,3 за шкалою Ріхтера.

Відзначимо, що сам Роналду допомагає збірній Португалії відібратись на Євро-2024, яке відбудеться у Німеччині. 8 вересня його національна команда здобула мінімальну перемогу на виїзді над Словаччиною 0:1. Єдиний гол у зустрічі забив у наприкінці першого тайму Бруну Фернандеш.

Кріштіану провів увесь матч, отримав жовту картку за моторошний фол на голкіперу суперника Мартіну Дубравці.

11 вересня Португалія разом із CR7 спробує обіграти Люксембург у відборі на Євро-2024. Після 5-ти турів португальці набрали максимальні 15 балів та одноосібно очолюють групу "J".