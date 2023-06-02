"Без Зеленского уже Россия была бы в Украине": Усик отметил роль Президента в войне

Чемпион мира по боксу симпатизирует Верховному главнокомандующему нашей страны. По его мнению, без Владимира Александровича Украина не выстояла бы в войне.

С начала полномасштабной войны с Россией многие украинские спортсмены, как и обычных граждан, восстали против оккупантов. Одним из них стал Александр Усик.

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Боксер находился в рядах терробороны, а после возобновления карьеры активно помогает Родине в финансовой и гуманитарной сферах. Также Александр стал послом благотворительной платформы UNITED24, созданной по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Уже Россия была бы у нас, – Усик о роли Зеленского

Усик высказался о роли главы страны в войне с Россией. Он уверен, что если бы Зеленский покинул страну в первые дни полномасштабного вторжения, террористы уже оккупировали бы Украину.

Я знаком с Зеленским, он красавец. Если бы он удрал, ничего бы не было. Уже Россия была бы у нас в Украине. И уже они свои правила указывали бы. Он остался в Киеве. От этого народ встал и поверил, что это Президент, не бежавший и не бросивший свой народ. А Зеленский никуда не убежал. Он остался в Киеве со своим народом. Тогда люди поняли, что нам нужно воевать за наш дом, нельзя отдавать наш дом. Мы гораздо меньше, у нас гораздо меньше оружия и людей. У нас практически нет такого оружия, которое есть там. Обычные бабушки выходили и приносили бензин и хлеб, остальное отдавали. Конечно, за этот народ надо воевать и за этот народ можно умереть,

– заявил Усик.

Достижения Александра в боксе

Напомним, что Александр является чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Эти пояса он завоевал в сентябре 2021 года в бою с Энтони Джошуа.

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В августе прошлого года Усик защитил эти трофеи в поединке-реванше с AJ. Команда украинца пыталась договориться с Тайсоном Фьюри о бою за звание абсолютного чемпиона.

Впрочем, "Цыганский король" потребовал много денег за встречу, поэтому переговоры зашли в тупик. Теперь Усик должен провести обязательную защиту пояса WBA против Даниэля Дюбуа. Бой должен состояться 26 августа в Польше.