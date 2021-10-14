Зеленский требует у Кабмина заложить в Госбюджете-2022 деньги на проведение Евробаскета-2025

Украина претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. Но для этого нужно построить два спортивных комплекса. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Кабинет Министров заложил на это соответствующие средства при планировании бюджета на 2022.

Письмо Зеленского к премьер-министру Денису Шмыгалю опубликовали на сайте Федерации баскетбола Украины. В нем Зеленский просит "предусмотреть в проектах Государственного бюджета Украины на 2022 год средства, необходимые для начала строительства мультифункциональных спортивных комплексов, отвечающих соответствующим требованиям".

Письмо Зеленского к Шмыгалю с просьбой предусмотреть средства на проведение Евробаскет-2025 в Украине / Фото ФБУ

Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построено две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка – не менее 15 тысяч. Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – это Киев и Львов. Во сколько может обойтись такое строительство – пока неизвестно.

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Чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году состоится в сентябре. Уже традиционно его примут четыре страны на групповом этапе, и только одна из них – финальный раунд. Стран, которые кроме группового раунда также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы, четыре. Среди них Украина, которая будет конкурировать за это право с Латвией, Венгрией и Россией.