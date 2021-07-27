Вдохновения и новых побед, – Зеленский поздравил Костевич и Омельчука с "бронзой" Олимпиады

Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук пополнили копилку Украины на Олимпиаде-2020 бронзовой медалью. На их достижение уже отреагировал Владимир Зеленский.

Украинский президент пожелал спортсменам сил и новых побед. Соответствующее сообщение в его твиттере появилось утром 27 июля.

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"Еще одна медаль от украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в стрельбе из пневматического пистолета", – написал глава государства. Свое сообщение он проиллюстрировал фотографией атлетов.

Сама Елена Костевич уже успела прокомментировать выступление в Токио. 36-летняя спортсменка не сдерживала эмоций и подчеркнула, что эта "бронза" для них как "золото".

Медали украинцев