Положит хорошее начало, – Зеленский поздравил Белодед с первой медалью на Олимпиаде

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед принесла первую медаль нашей стране на Олимпиаде-2020. Президент Владимир Зеленский поздравил спортсменку с "бронзовой" победой.

Гордимся настойчивостью Дарьи, – президент

Глава государства подчеркнул, что настойчивостью дзюдоистки гордится вся Украина. Отметим, Белодед завоевала в поединке бронзовую медаль.

К теме Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио

Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Олимпийское "золото" Дарьи еще впереди,

– отметил Зеленский.

Что известно о "бронзовой" победе Белодед