Положит хорошее начало, – Зеленский поздравил Белодед с первой медалью на Олимпиаде

24 июля 2021 , 14:55
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед принесла первую медаль нашей стране на Олимпиаде-2020. Президент Владимир Зеленский поздравил спортсменку с "бронзовой" победой.

Гордимся настойчивостью Дарьи, – президент

Глава государства подчеркнул, что настойчивостью дзюдоистки гордится вся Украина. Отметим, Белодед завоевала в поединке бронзовую медаль.

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Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Олимпийское "золото" Дарьи еще впереди,
– отметил Зеленский.

Что известно о "бронзовой" победе Белодед

  • В Токио 24 июля украинка победила израильтянку Ширу Ришони в финале весовой категории до 48 килограммов.
  • Бронзовая награда стала первой медалью сборной Украины на Олимпиаде. Кроме того, это первая награда в дзюдо на Олимпийских играх со времен Пекина-2008.
Автор: Софія Мінджоса