С вами 40 миллионов украинцев: Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем со Швецией
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский позвонил игрокам сборной Украины по футболу, чтобы поддержать их перед решающим матчем на Евро-2020. Президент подчеркнул, что верит в наших футболистов и поддерживает их.
Зеленский подчеркнул, что игроки нашей сборной хорошо мотивированы и способны удивлять.
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Он отметил, что почти вся Украина будет болеть за наших футболистов.
Имел приятный разговор – позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Сегодня на поле с ними будет 40 миллионов украинцев,
– подчеркнул президент.
Пользуясь случаем, Зеленский также поздравил Андрея Пятова с днем рождения.
Президент поддержал футболистов перед решающим матчем / Фото из телеграма Зеленского
Что стоит знать о решающем матче Украина-Швеция
- 29 июня в 22:00 в Шотландии начнется матч Украина – Швеция, который будет последним в 1/8 финала Евро-2020.
- Победитель матча Швеция – Украина в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Германия.