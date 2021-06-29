Пресс-служба УАФ сообщает, что на матче ожидается присутствие около 6 тысяч фанатов из 12-ти возможных. Сам стадион вмещает 52 тысячи зрителей.

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К слову. Последнюю неделю в Шотландии фиксируют в среднем 2 372 новых случаев коронавируса ежедневно. Всего в 5,5 – миллионной стране было 271 тысячи больных ковидом, более 7,7 тысяч случаев – летальные.

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