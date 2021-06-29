Пресс-служба УАФ сообщает, что на матче ожидается присутствие около 6 тысяч фанатов из 12-ти возможных. Сам стадион вмещает 52 тысячи зрителей.
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Следующий матч сборной Украины
- Матч Украина – Швеция будет последним в 1/8 финала Евро-2020. Игра состоится во вторник, 29 июня, и начнется в 22:00.
- Сборные Украины и Швеции были в одной группе на Евро-2012. Это был дебютный чемпионат Европы для сборной Украины. И в первом матче наша команда победила сборную Швеции. Дублем в этом матче отметился Андрей Шевченко.
- Победитель матча Швеция – Украина в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Германия.