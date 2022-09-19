Рассчитываем на помощь в освобождении пленных, – Зеленский созвонился с президентом УЕФА

Глава государства Владимир Зеленский побеседовал с президентом УЕФА Александером Чефериным. Он поблагодарил союз за солидарность с Украиной.

О чем говорил Зеленский с президентом УЕФА

В своем твиттере Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом УЕФА. Глава государства рассчитывает на помощь в освобождении пленных украинских спортсменов.

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Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чефериным. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске УПЛ. Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов,

– написал Зеленский.

Обращение россиян в УЕФА

Похоже, что у россиян подгорает из-за отстранения всех клубов и сборных от международных турниров. Но вместо того, чтобы как-то повлиять на прекращение войны, они начинают вставлять палки в колеса национальной команде Украины.

российский футбольный союз обратился к УЕФА с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. В России недовольны высказываниями украинского специалиста о войне.

Ранее все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. На отдельных российских футболистов, играющих за границей, запрет не распространяется.