Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии чемпиону и чемпионке мира по самбо. А также их тренерам.

Стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам Украины по неолимпийским видам спорта получили:

Владислав Руднев – чемпион мира 2020 года по борьбе самбо

Анастасия Шевченко – чемпионка мира 2020 года по борьбе самбо

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Каждый из них получил стипендию в размере 9 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. По состоянию на 19 марта 2021 года эта сумма составляет 20 430 гривен.

Премии также получили и их тренеры – Александр Бакшенев и Вадим Рогач. Их сумма значительно меньше – 4,5 прожиточных минимума для трудоспособных лиц (10 215 гривен).