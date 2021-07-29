Зеленский лишил стипендий пойманных на допинге призеров Олимпийских игр

Сразу трое украинских спортсменов, которые становились призерами Олимпийских игр, потеряли медали и государственные стипендии. Причина – употребление допинга.

Наказание за допинг

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил стипендий Наталью Давыдову, Ольгу Коробку и Алексея Торохтия.

Примечательно Отстраненный украинский спортсмен заявил, что летит на Олимпиаду-2020 в Токио

Согласно документу, президент решил лишить:

Давыдову Наталью Анатольевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 № 2;

Коробку Ольгу Васильевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 № 2;

Торохтия Алексея Павловича государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 23 ноября 2015 № 653.

Украинских тяжеловесов поймали на допинге

Тяжелоатлетка Наталья Давыдова завоевала "бронзовую" медаль Олимипады-2008 в Пекине. Через 8 лет украинку обвинили в употреблении допинга.

Результаты повторного анализа допинг-проб, взятых в Пекине, оказались положительными.

Еще одна украинская тяжелоатлетка Ольга Коробка завоевала "серебро" Олимпиады-2008. В феврале 2012 года она получила дисквалификацию на 4 года за употребление допинга.

Тяжелоатлет Алексей Торохтий в 2012 году выиграл "золото" Олимпийских игр в Лондоне. И Международный олимпийский комитет в 2019 году лишил его медали из-за допинга.

Также МОК отобрал медали в Давыдовой и Коробки.