Президент Украины Владимир Зеленский справедливо лишил украинских боксеров государственных денег. Спортсмены Олег Кирюхин и Владимир Сидоренко живут в оккупации.

Украинские боксеры не будут больше получать стипендии президента Украины. И это совершенно верное решение. Оба не стали уезжать на подконтрольную территорию Украины. А дальше живут под оккупацией.

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Из героев страны в предатели

Все потому, что уроженец Мариуполя Олег Кирюхин живет во временно оккупированном Мариуполе, где вел свой бизнес. Владимир Сидоренко и вообще последние годы находится в оккупированном Крыму, а точнее в Севастополе. Хотя боксер родом из Энергодара в Запорожской области. 46-летний Сидоренко даже открыл свою боксерскую школу.

Интересно, что оба даже не выходят на связь. Украинские боксеры, которые в мгновение ока стали предателями страны. Пока Кирюхин и Сидоренко проявили свою пророссийскую позицию, Украина теряет на фронте и в тылу настоящих героев страны.

Кирюхин и Сидоренко являются бронзовыми призерами Олимпиад в 1996 и 2002 годах по боксу.

Это далеко не первые украинские бывшие или действующие спортсмены, перебравшиеся на сторону врага. Чего только стоит бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, который божился, что настоящий патриот нашей страны, а оказалось все наоборот.

Отметим, что Международный олимпийский комитет исключил из своего списка Международную ассоциацию бокса (IBA), где россиянин Кремлев мгновенно отреагировал на решение МОК.