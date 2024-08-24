Усик подарил Зеленскому чемпионский пояс, который отобрал у Фьюри: видео торжественной встречи

Абсолютный чемпион мира по боксу посетил событие по случаю Дня Независимости Украины. Александр Усик поздравился с Владимиром Зеленский и презентовал ему ценный подарок.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами в Киеве. Произошло это событие по случаю Дня независимости Украины.

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Презент для президента

Среди приглашенных гостей был и абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик. В мае уроженец Симферополя победил Тайсона Фьюри. До этого Усик владел уже поясами WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Теперь же украинец стал обладателем пояса WBC. Именно его боксер и привез в Украину на торжественное событие по случаю Дня независимости. Владимир Зеленский поздравил Усика с достижением, а тот в ответ презентовал главе государства желанную награду.

Встреча с нашим боксером Александром Усиком. Это честь – получить его пояс. Пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. За то, что прославляешь украинскую силу и непобедимость. Спасибо,

– написал президент Украины на своей странице в телеграм.

Видео встречи Усика и Зеленского:

Напомним, что недавно Усик отказался от пояса IBF в пользу будущего победителя боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. Этот бой пройдет 21 сентября в Лондоне. Поэтому формально украинец уже не является абсолютным чемпионом мира.

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Кроме того, Александра ожидает бой-реванш против Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. На кону будут стоять пояса WBA, WBC и WBO.