Сборные Шотландии и Польши проведут благотворительный матч в поддержку Украины

Шотландская футбольная ассоциация объявила о планах по партнерству с ЮНИСЕФ сыграть в четверг, 24 марта, товарищеский матч с Польшей.

Поддержали Украину

10 фунтов с каждого проданного билета будет пожертвовано ЮНИСЕФ для помощи Украины. Также болельщики смогут сделать дополнительное пожертвование при покупке билетов.

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25 тысяч шотландцев уже приобрели билеты на этот матч. Всего "Гэмпден Парк" вмещает 52 тысячи зрителей.

Матч был организован после решения ФИФА перенести полуфинал плей-офф чемпионата мира по футболу между Украиной и Шотландией, а также отменить запланированный матч Польши с Россией.