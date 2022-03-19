Сборные Шотландии и Польши проведут благотворительный матч в поддержку Украины
19 марта 2022 , 11:30Читати новину українською
Источник:Шотландская ассоциация футбола
Шотландская футбольная ассоциация объявила о планах по партнерству с ЮНИСЕФ сыграть в четверг, 24 марта, товарищеский матч с Польшей.
Поддержали Украину
10 фунтов с каждого проданного билета будет пожертвовано ЮНИСЕФ для помощи Украины. Также болельщики смогут сделать дополнительное пожертвование при покупке билетов.
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25 тысяч шотландцев уже приобрели билеты на этот матч. Всего "Гэмпден Парк" вмещает 52 тысячи зрителей.
Матч был организован после решения ФИФА перенести полуфинал плей-офф чемпионата мира по футболу между Украиной и Шотландией, а также отменить запланированный матч Польши с Россией.