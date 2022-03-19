Підтримали Україну

10 фунтів з кожного проданого квитка буде пожертвувано ЮНІСЕФ для допомоги України. Також уболівальники матимуть можливість зробити додаткову пожертву при покупці квитків.

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25 тисяч шотландців вже придбали квитки на цей матч. Всього "Гемпден Парк" вміщує 52 тисячі глядачів.

Матч був організований після рішення ФІФА перенести півфінал плей-офф чемпіонату світу з футболу між Україною та Шотландією, а також після скасування запланованого матчу Польщі з Росією.