Сборная Украины завоевала 4 награды на чемпионате Европы по боксу

В столице Армении Ереване закончился чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Сборная Украины завершила свое выступление с четырьмя наградами.

Украинцы впервые за 7 лет закончили выступление без золотых наград

Украинские боксеры завоевали на турнире 4 награды. Все медали – бронзовые, пишет 24 канал.

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Награды чемпионата Европы получили Иван Сапун, Юрий Захареев, Юрий Шестак и Дмитрий Замотаев. Никто из них не пробился в финал, впрочем, их успех в 1/4 позволил автоматически войти в число призеров.

Украинские медалисты на ЧЕ-2022 по боксу:

Иван Сапун (полувес, до 80 килограммов) – "бронза"

Юрий Захареев (первый средний вес, до 71 килограммов) – "бронза"

Юрий Шестак (легкий вес, до 60 килограммов) – "бронза"

Дмитрий Замотаев (самый легкий вес, до 51 килограммов) – "бронза"

Сборная Украины впервые с 2015 года закончила выступление без золотых наград и без финалов на мужском чемпионате Европы по боксу. Соответственно сборная впервые за семь лет опустилась ниже второго места в медальном зачете и выпала из топ-10.

Медальный зачет ЧЕ-2022

1. Грузия – 3 "золота" + 1 "серебро" + 0 "бронз" (4 медали)

2. Сербия – 2+0+0 (2)

3. Испания – 1+3+1 (5)

4. Англия – 1+2+2 (5)

5. Армения – 1+2+1 (4)

…

13. Украина – 0+0+4 (4)

Что известно о турнире

Соревнования продолжались с 21 по 31 мая в армянском Ереване.

Всего Украину на международной арене представили 13 спортсменов. Девять из них дошли до 1/4 финала, четверо – до 1/2.

Российские и белорусские сборные не участвовали в турнире.

Патриотический поступок украинского боксера

Украинский боксер Иван Сапун отметился патриотическим поступком на чемпионате Европы. Он одержал уверенную победу в первом поединке над британцем Джорджем Кротти.

После оглашения результатов украинец выкрикнул: "Слава Украине!". Трибуны эффектно ответили: "Героям Слава!"

Всего за всю историю участия в континентальных первенствах в Украине теперь 58 медалей: 16 золотых, 13 серебряных и 29 бронзовых.