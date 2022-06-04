Сборная Украины получит большую сумму в случае выхода на чемпионат мира-2022

В финале отбора ЧМ-2022 Украина сыграет против Уэльса. Матч состоится уже в воскресенье, 5 июня.

Подопечные Петракова получат солидный гонорар в случае победы

Если сборная Украины победит Уэльс, то за попадание на чемпионат мира-2022 получит 2,5 миллиона долларов. Еще 8 миллионов заработает после группового этапа.

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За выход в 1/8 финала можно получить еще 12 миллионов, 1/4 – 16 миллионов. Четвертое место получит 22 миллиона, третье – 26 миллионов. Финалист – 32 миллиона, победитель – 45 миллионов.

Уэльс – Украина: что известно о поединке

Сборная Украины 2 июня прилетела в Кардифф, где состоится матч.

В предыдущем матче сборная Украины одолела команду из Шотландии. 1 июня "сине-желтые" победили шотландцев в полуфинальном матче плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

В начале матча счет открыл Андрей Ярмоленко. Уже во втором тайме Роман Яремчук удвоил преимущество украинцев. Шотландец Каллум МакГрегор добавил интриги своим голом на 79-й минуте.

Артем Довбик забил третий мяч и победно закончил матч Украина – 1:3.

В финал против Уэльса украинцы раскупили все билеты, которые выделили в гостевой сектор для наших фанатов Ассоциация футбола Уэльса. Стадион "Кардифф Сити", принявший поединок, вмещает 30 тысяч зрителей.

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис поделился ожиданиями от матча с Украиной за выход на чемпионат мира-2022. Он высоко оценил игру подопечных Петракова, однако не считает ее чем-то необычным.

Бывший игрок сборной Уэльса Барри Хорн поделился мнениями по поводу предстоящего поединка своих земляков против Украины в плей-офф отбора на чемпионата мира-2022.

Он подчеркнул, что отбор на ЧМ-2022 – не Евровидение. Также он призывает своих земляков не жалеть украинцев на поле.

Поединок Уэльс – Украина состоится 5 июня в Кардиффе. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.