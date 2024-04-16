В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня: видео события с Олимпа

Уже традиционно у руин храма Геры зажгли олимпийский факел. Теперь он отправится в долгое стодневное путешествие и завершит его в Париже 26 июля.

Этим летом в Париже состоятся 33-е летние Олимпийские игры. Лучшие спортсмены мира разыграют 339 комплектов медалей в 32-х видах спорта.

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Огонь зажжен

До старта Олимпиады осталось 100 дней. В эту дату в Греции в Древней Олимпии состоялось традиционное зажжение олимпийского огня. Церемония состоялась возле руин храма Геры.

Именно там в 776 году до нашей эры состоялись первые в истории Олимпийские игры. Факел был зажжен греческой актрисой Мэри Миной, которая играла роль верховной жрицы.

Видео зажжения олимпийского огня:

Позже Мэри передала огонь первому факелоносцу. Им стал греческий спортсмен по академической гребле Стефанос Дускос, который на прошлой Олимпиаде выиграл золото.

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Теперь олимпийский огонь отправится в тур по Греции, который продлится 11 дней. А уже 8 мая факел прибудет во французский Марсель, после чего отправится в путешествие по всем французским территориям.

Факел сменит аж 10 тысяч факелоносцев и завершит свой тур 26 июля в Париже на "Стад-де-Франс". Организаторы планируют во время Олимпиады установить костер на Эйфелевой башне. Сама Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.