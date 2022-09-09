Застрелили без предупреждения, – Митрофанов рассказал, как оккупанты убили его подругу
Источник:The Times
Украинский боксер Дмитрий Митрофанов рассказал жуткую историю из своей жизни, связанную с войной. Спортсмен потерял близкого человека из-за российской агрессии.
Митрофанов: Я вернулся в Чернигов с гуманитарной помощью
Боксер рассказал о жестокости русских военных. Оккупанты убили его подругу детства, которая была местной волонтером.
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В боксерском зале, в котором я тренировался, ночевало около 500 человек. У этих людей уже нет домов, куда они могли бы возвратиться. Мне позвонили и сообщили, что мою подругу детства, которая была волонтером, застрелили российские военные, в ее авто без предупреждения,
– сказал боксер.
Митрофанов вернулся в родной город – Чернигов, чтобы продолжить дело подруги.
"Оставив свою семью в относительной безопасности на западе Украины, я вернулся в Чернигов с гуманитарной помощью, чтобы продолжить дело подруги", – сказал боксер.
Что известно о боксере
- 32-летний украинский боксер, обладатель пояса WBO Oriental в первом среднем весе.
- Соревновался на Олимпиаде-2016 в Рио, а в 2017 году дебютировал на профессиональном ринге.
- Первые три боя Митрофанов провел в США и Англии, с тех пор боксирует только в Украине.