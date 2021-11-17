Заслужил изменение формального статуса: Петракова официально утвердили тренером сборной Украины

Исполком УАФ официально утвердил: Александр Петраков – главный тренер национальной сборной Украины. Под его руководством "сине-желтые" вышли в плей-офф отбора на Чемпионат мира в Катаре.

Соответствующее решение одобрили во время заседания, которое состоялось 17 ноября в столичном Доме футбола. Кандидатуру наставника члены Исполнительного комитета поддержали единогласно.

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Я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами полностью заслужил изменение формального статуса во главе сборной,

– отметил президент УАФ Андрей Павелко.



Исполком УАФ утвердил Александра Петракова главным тренером сборной / Фото УАФ

Путь Петракова в национальной сборной

Александр Петраков 17 августа стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Тогда в активе "сине-желтых" были лишь три очка после трех матчей в квалификации к ЧМ-2022.

Через три месяца работы, 16 ноября, украинская национальная команда завоевала право на участие в плей-офф отбора к Чемпионату мира в Катаре, не проиграв ни одного поединка:

свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира – Франции;

победила в выездных матчах с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

Что известно о Петракове

Александр Петраков имеет звание заслуженного тренера, а также заслуженного работника физической культуры и спорта Украины. В 2019 году он стал чемпионом мира вместе со сборной Украины U-20. Наставник дебютировал на тренерском мостике сборной 1 сентября 2021 года.

Контракт Александра Петракова с УАФ будет действовать до 30 декабря 2022 года – то есть до завершения Чемпионата мира в Катаре с возможностью пролонгации по соглашению сторон до 30 июля 2024 года – то есть на цикл отбора и финальной части Евро-2024.