Харлан нужно определиться: личная жизнь, или фехтование, – заслуженный тренер Украины

Четырехкратный призер Олимпийских игр украинка Ольга Харлан неудачно выступила на Олимпиаде-2020. Украинская саблистка проиграла в 1/16, за что оказалась под критикой.

Тренер: Это недопустимо

Заслуженный тренер Украины Валерий Штурбабин прокомментировал выступление Харлан в Токио. Ольга проиграла 25-летней китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.

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Штурбабин раскритиковал Харлан из-за того, что украинка не доводила свои атаки до логического завершения.

"Первый номер в мировом рейтинге Ольга Харлан неприятно удивила. В стартовом бою с китаянкой я насчитал сразу восемь атак, которые наша землячка не ​​заканчивала результативными действиями. Это недопустимо для саблистки, которая делает ставку на агрессивный, остро атакующий стиль", – сказал тренер.

Также он обратил внимание на то, что Харлан готовилась к Олимпиаде в Токио с итальянскими тренерами. По словам Штурбабина, в сборную Украины Ольга присоединилась на заключительном этапе подготовки.

Харлан, действительно, несколько сдала. Я это объясняю тем, что она в последнее время проживает в Италии и тренируется у местных специалистов. Достаточно сказать, что по имеющейся информации, Ольга готовилась в составе сборной Украины лишь на заключительном этапе подготовки к Играм в Токио. Я ничего не имею против итальянских тренеров, но с другой стороны, неизвестно, кто был у Харлан спарринг-партнерами, как было с мотивацией,

– отметил специалист.

После поражения Харлан заявила, что возьмет паузу. Штурбабин считает, что украинке нужно определиться, чем она планирует заниматься.

"Ольга из трех Олимпиад подряд возвращалась с наградами и неудача в Токио – это очень болезненный удар. Ведь мы все очень рассчитывали на нее. На мой взгляд, после 2 – 3 месяца отдыха Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь, или фехтование", – резюмировал тренер.