Защитнику Баварии удалось избежать тюрьмы: футболист получил испытательный срок
Источник:ESPN
Защитник Баварии и сборной Франции Люка Эрнандес избежал тюрьмы. Суд удовлетворил апелляцию футболиста, однако последующие нарушения грозят лишением свободы.
Эрнандес выиграл апелляцию
В октябре суд Мадрида вынес вердикт против французского футболиста. Согласно ему, Эрнандес должен был бы отправиться в тюрьму на полгода.
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Этому предшествовало нарушение судебного запрета. В 2017 году после ссоры со своей девушкой, которая закончилась избиением, суд запретил приближаться к ней ближе чем на 500 метров.
Пару оштрафовали, назначили общественные работы и запретили общаться в течение шести месяцев. Однако они проигнорировали решение суда и полетели отдыхать на Багамы, где и поженились.
Суд требовал приговорить футболиста к одному году заключения. Однако Эрнандесу удалось избежать наказания.
После оглашения приговора адвокаты футболиста подали апелляцию, они надеялись, что суд отменит приговор. Французский защитник должен был добровольно прибыть в Мадрид до 28 октября для отбывания наказания в тюрьме. Суд за это время должен был рассмотреть апелляцию.
И все же Эрнандесу удалось выиграть дело. Однако наказание заменили испытательным сроком в четыре года. Если за это время француз совершит хотя бы одно нарушение, то его отправят в тюрьму. Также он должен оплатить штраф в размере 96 тысяч евро.
Мотивы отмены наказания
Суд принял во внимание то, что футболист до сих пор проживает со своей женой. К тому же за этот период не было зафиксировано инцидентов с насилием со стороны Эрнандеса.
- Люка Эрнандес – 25-летний защитник выступает за Баварию и сборную Франции.
- В 2018 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Франции.