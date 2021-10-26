Спонсор клуба связан с Катаром

Сообщается, что 25 ноября болельщики Баварии на ежегодном собрании потребуют у клуба прекратить спонсорское соглашение с Qatar Airways.

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Фанаты объясняют это тем, что Катар неоднократно обвиняют в коррупции в спорте, а также массовых нарушениях человеческих прав.

Работая с государственной компанией, Бавария активно помогает отвлечь внимание от недовольства местного населения и распространения современного космополитического образа страны,

– уверяет Майкл Отт, который является членом Баварии с 2007 года.