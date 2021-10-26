Спонсор клуба связан с Катаром
Сообщается, что 25 ноября болельщики Баварии на ежегодном собрании потребуют у клуба прекратить спонсорское соглашение с Qatar Airways.
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Фанаты объясняют это тем, что Катар неоднократно обвиняют в коррупции в спорте, а также массовых нарушениях человеческих прав.
Работая с государственной компанией, Бавария активно помогает отвлечь внимание от недовольства местного населения и распространения современного космополитического образа страны,
– уверяет Майкл Отт, который является членом Баварии с 2007 года.
- Контракт Баварии с Qatar Airways рассчитан до 2023 года. Каждый год клуб получает от спонсоров 10 миллионов евро.
- Чтобы решение вступило в силу необходимо 75% голосов от всех членов клуба.
- В 2022 году в Катаре состоится чемпионат мира по футболу.
- В начале 2021 года Катар попал в громкий скандал. Оказалось, что более чем 6 500 мигрантов умерли, работая над подготовкой к чемпионату мира по футболу 2022 года.