Защитник сборной Украины U-21 забил дебютный гол в украинском дерби в Испании

Спортинг Хихон сыграл на выезде против Луго в 13-м туре испанской Сегунды. В составе гостей голом отличился украинец Богдан Милованов.

Гол, принесший мировую

Первая часть игры прошла без забитых мячей – 0:0. После перерыва команды отличились дважды. Сначала Крис Рамос вывел хозяев вперед. Но на 78-й минуте счет во встрече сравняли футболисты хихонского Спортинга.

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Голом отличился правый защитник из Украины Богдан Милованов. Это его дебютный гол в футболке хихонского клуба в 10 матчах.

Его взятие ворот поставило точку во встрече – мировая 1:1. Также участие в матче приняли еще два украинца - Василий Кравец, партнер по команде Милованова, и выступающий за Луго Орест Лебеденко.

Все три украинских футболиста покинули поле по ходу второго тайма. Лебеденко и Милованов заработали в поединке по желтой карточке.

Для Лебеденко этот поединок стал 14-м в сезоне. Орест пока не отличался результативными действиями. Портной же провел свой 11-й матч в Сегунде, за этот период сделал один ассист.

После этого матча Луго с 16 очками занимает 13-е место. Спортинг замыкает пятерку лидеров, имея в своем активе 22 пункта.