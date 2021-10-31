Гол, який приніс мирову

Перша частина гри минула без забитих м'ячів – 0:0. По перерві команди відзначились двічі. Спершу Кріс Рамос вивів господарів вперед. Але на 78-й хвилині рахунок у зустрічі зрівняли футболісти хіхонського Спортинга.

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Голом відзначився правий захисник із України Богдан Мілованов. Це його дебютний гол у футболці хіхонського клубу у 10 матчах.

Його взяття воріт поставила крапку у зустрічі – мирова 1:1. Також участь у матчі взяли ще два українці – Василь Кравець, партнер по команді Мілованова, та Орест Лебеденко, який виступає за Луго.

Усі три українські футболісти покинули поле по ходу другого тайму. Лебеденко та Мілованов заробили у поєдинку по жовтій картці.

Для Лебеденка цей поєдинок став 14-м у сезоні. Орест поки що не відзначався результативними діями. Кравець ж провів свій 11-й матч у Сегунді, за цей період зробив один асист.

Після цього матчу Луго з 16 очками посідає 13 місце. Спортинг замикає п'ятірку лідерів, маючи у своєму активі 22 пункти.