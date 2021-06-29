Защитник сборной Украины терял сознание накануне Евро-2020

Состояние здоровья защитника сборной Украины Эдуарда Соболя заставляет поволноваться болельщиков. Футболист несколько раз терял сознание в расположении национальной команды.

Проблемы со здоровьем у Соболя

Журналист Игорь Цыганик рассказал о проблемах со здоровьем у левого защитника украинской сборной и Брюгге. По его информации, Эдуард Соболь находясь в расположении команды терял сознание.

Читайте также В шаге от чуда: заявка сборной Украины на матч 1/8 финала со Швецией на Евро-2020

Такие проблемы у футболиста были накануне старта Евро-2020.

Причем, не один раз у него были проблемы, ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде с ним все в порядке,

– сказал Цыганик.

Еще перед контрольным спаррингом Украины против Северной Ирландии главный тренер команды Андрей Шевченко говорил о проблемах Соболя. Общее состояние здоровья защитника был не самый лучший.