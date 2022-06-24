Защитник сборной Колумбии забил сумасшедший гол из собственной части поля: невероятное видео

24 июня 2022 , 11:19
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Атлетико Насьональ 23 июня сыграло первый домашний матч финала Апертуры. Хозяева встречи одержали убедительную победу.

Безумная пушка от защитника

Первая часть матча против Депортеса Толима закончилась мировой 1:1. Только на 71-й минуте встречи хозяевам удалось выйти вперед в счете благодаря невероятному голу от защитника Иерсона Кандело, пишет 24 канал.

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Правый защитник Атлетико забрал мяч у соперника и со своей части поля отважился на удар. Мяч залетел за воротничок голкипера гостей. Радости Кандело не было предела. Такие голы залетают очень редко.

Видео гола Кандело

Уже в компенсированное к матчу время Атлетико увеличило преимущество в счете. Третий гол Атлетико забил Андрес Андраде. В итоге – 3:1, победа Атлетико Насьональ.

Ответный матч на поле Депортес Толима состоится в ночь на 27 июня по киевскому времени.

Что известно об авторе безумного гола

  • 30-летний правый защитник выступает за колумбийский Атлетико Насьональ с 2018 года.
  • Кандело провел матч за сборную Колумбии. Защитник за сезон-2021/2022 отыграл уже 24 поединка, в которых отличился одним голом и тремя ассистами.
  • Контракт Кандело с клубом рассчитан до конца 2023 года.
Автор: Софія Кулай