Защитник сборной Колумбии забил сумасшедший гол из собственной части поля: невероятное видео

Атлетико Насьональ 23 июня сыграло первый домашний матч финала Апертуры. Хозяева встречи одержали убедительную победу.

Безумная пушка от защитника

Первая часть матча против Депортеса Толима закончилась мировой 1:1. Только на 71-й минуте встречи хозяевам удалось выйти вперед в счете благодаря невероятному голу от защитника Иерсона Кандело, пишет 24 канал.

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Правый защитник Атлетико забрал мяч у соперника и со своей части поля отважился на удар. Мяч залетел за воротничок голкипера гостей. Радости Кандело не было предела. Такие голы залетают очень редко.

Видео гола Кандело

Уже в компенсированное к матчу время Атлетико увеличило преимущество в счете. Третий гол Атлетико забил Андрес Андраде. В итоге – 3:1, победа Атлетико Насьональ.

Ответный матч на поле Депортес Толима состоится в ночь на 27 июня по киевскому времени.

Что известно об авторе безумного гола