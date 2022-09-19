Защитник получил красную карточку уже на 9 секунде матча – это рекорд: видео
Французский защитник Жан-Клер Тодибо получил красную карточку в матче уже на 9 секунде. Это мировой рекорд.
Удаление произошло в матче чемпионата Франции между Ниццей и Анже. Гости развели мяч из центра поля, сразу перейдя в атаку. Абдала Сима получил пас на ход среди защитников. И тогда сбил его Тодибо.
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Игра защитника не была грубой. Но арбитр решил, что это фол последней надежды. Ведь Сима мог выходить один на один на ворота соперников. Потому и показал красную карточку Тодибо. Это была 9 секунда игры.
Статистический портал Opta утверждает, что это минимум рекорд чемпионата Франции, с тех пор как там ведут статистику (сезон 2006/2007).
Также есть данные, что в свое время на 9 секунде матча красную карточку получал аргентинский защитник Фернандо Тобио, выступавший за Росарио Сентраль. В 2017 году он получил красную куртку в матче против Годой Крус.
О том, что кто-то получал красную карточку в официальном матче быстрее, чем на 9 секунде, пока неизвестно.
Видеообзор матча Ницца - Анже с удалением на 9 секунде