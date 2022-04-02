Защитник Кривбасса показал свой дом после прихода "асвабадителей": ужасные фото

Футболист криворожского Кривбасса Андрей Мостовой показал, во что превратился его дом с приходом русских войск. Дом флангового защитника полностью уничтожен.

Мостовой: Наш дом "асвобадили"

Опытный 34-летний футболист публично изложил фотографии своего разрушенного частного дома. Андрей Мостовой кратко подписал фото: "Наш дом асвабадили".

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Оккупанты не смотрят ни на что, они бомбят украинские города, стирают их с лица земли, гибнут мирные жители и дети. Хотя россияне дальше утверждают, что избивают только по военным объектам. Дома спортсменов тоже попали под прицел и стали "военными объектами".

Что известно о футболисте Андрее Мостовом