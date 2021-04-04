Легия 3 апреля в рамках 23 тура польской Экстраклясы принимала Погонь. Центральный защитник Динамо Артем Шабанов провел неудачный матч за хозяев.

Очередное фиаско Шабанова

Со стартовых минут на поле в составе Легии вышел Артем Шабанов. Украинский защитник провел весь поединок.

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На 82-й минуте Шабанов оказался в центре внимания, но сделал это не с положительной стороны. Артем сфолил в собственной штрафной, наступив на пятку Якуба Бартковского, который упал на газон. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк сразу указал на пенальти.

Однако Шабанову еще повезло. Судья решил пожалеть украинца и не показал ему желтую карточку, которая была бы второй в матче для центрального защитника и привести к автоматическому удалению.

Арендное соглашение Шабанова с Легией рассчитано до конца этого сезона. После чего защитник вернется в киевское Динамо.

При поляках этот матч стал седьмым для Артема.

К отметке подошел Камил Дригас и удачно реализовал 11-метровый удар. Его гол сократил отставание Погони до двух голов, но на большее гостей не хватило.

Легия праздновала победу со счетом 4:2. Такая победа позволила команде укрепить свое лидерство в сезоне, теперь в их активе 51 очко. Клуб из Варшавы опережает ближайшего конкурента Погонь на 10 пунктов.

К слову, за Легию выступает еще один "динамовец" Назарий Русин. Однако нападающий даже не попал в заявку на поединок.

Легия – Погонь видеообзор (момент фола Шабанова с 4:21)