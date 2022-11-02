Защитник Баварии ехал после матча в нетрезвом состоянии: у него забрали удостоверение

Правый защитник Баварии Бенжамен Павар отмечается не только на футбольном поле. У футболиста отобрали водительские права.

Если на футбольном поле Павар отличается надежной игрой в защите и даже забивает, то в жизни может выделиться со знаком минус. Несколько недель назад Бенжамена поймала полиция и обнаружила, что футболист управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

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А еще штраф более 10 тысяч евро

В крови защитника было обнаружено 0,8 промилле алкоголя.

Поэтому у защитника Баварии забрали водительское удостоверение.

Также на Павара наложили штраф как полиция, так и мюнхенский клуб. Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджим раскрыл сумму штрафа, которую Бенжамен должен заплатить.

Правый защитник вытащил из собственного кармана более 10 тысяч евро.

Отметим, что 1 ноября Павар стал автором первого гола Баварии в ворота Интера в последнем 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов. В том матче мюнхенцы уверенно обыграли итальянского соперника со счётом 2:0.

Павар выступает за Баварию с июля 2019 года. В новом сезоне провел за мюнхенцев 18 матчей, в которых забил 4 гола. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.