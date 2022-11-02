Якщо на футбольному полі Павар відзначається надійною грою у захисті та навіть забиває, то у житті може виділитись зі знаком мінус. Декілька тижнів тому Бенжамена зловила поліція та виявила, що футболіст кермував автомобілем у нетверезому стані.

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А ще штраф у понад 10 тисяч євро

У крові оборонця було знайдено 0,8 проміле алкоголю.

Через це у захисника Баварії забрали посвідчення водія.

Також на Павара наклали штраф як поліція, так і мюнхенський клуб. Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджим розкрив суму штрафу, яку Бенжамен повинен сплатити.

Правий захисник витягнув із власної кишені понад 10 тисяч євро.

Відзначимо, що 1 листопада Павар став автором першого голу Баварії у ворота Інтера в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. У тому матчі мюнхенці впевнено обіграли італійського суперника з рахунком 2:0.

До слова. Павар виступає за Баварію з липня 2019-го. У новому сезоні провів за мюнхенців 18 матчів, у яких забив 4 голи. Контракт захисника з клубом розрахований до кінця червня 2024 року.