Уимблдон отстранил российских и белорусских теннисистов, чтобы защитить репутацию покровителя Всеанглийского клуба Кейт Миддлтон. Об этом сообщает The Telegraph.

Вероятная причина

В СМИ предполагают, что одной из причин отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона стала защита репутации покровительницы Всеанглийского клуба Кейт Миддлтон.

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Клуб опасается, что допуск россиян и белорусов к участию в турнире мог быть расценен как поддержка действий власти их стран со стороны герцогини Кембриджской.

Кроме того, Всеанглийский клуб озабочен существованием вероятности того, что Миддлтону пришлось бы вручать трофей в мужском одиночном разряде россиянину Даниилу Медведеву.

В то же время мировые теннисные организации удивлены соответствующим решением. В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.

Также там добавили, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют участников стран-агрессоров.

Почему эти заявления абсурдны? Российские и белорусские теннисисты не осудили действия своих властей, они продолжают молчать.

Уимблдон стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте.

Уимблдон 20 апреля официально отстранил россиян и белорусов от турнира.