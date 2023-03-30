Условия лучше, чем в Италии: французские СМИ обнародовали "грязную" зарплату Малиновского

Многие эксперты считали, что Руслан Малиновский сделал шаг назад в своей футбольной карьере, когда перешел в Лигу 1. Однако в финансовом плане украинский хавбек точно выиграл.

Французское издание France Bleu со ссылкой на L'Équipe обнародовало зарплатные сведения игроков Марселя. Украинский легионер "провансальцев" Руслан Малиновский попал в пятерку самых высокооплачиваемых игроков.

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Малиновский в топ-5 игроков Марселя с самыми высокими заплатами

29-летний футболист получает 350 тысяч евро "грязными". Это заработная плата без уплаты налогов и премиальных. Таким образом, Руслан Малиновский получает 4,2 миллиона евро в год.

В составе Марселя лучшие контракты имеют только три игрока: Жордан Веретту (550 тысяч евро в месяц), Алексис Санчес (500 тысяч) и Эрик Байи (450 тысяч).

Топ-10 месячных зарплат Марселя

Ранее СМИ сообщали, что Малиновский получал 1 миллион евро в год во время выступлений за итальянскую Аталанту. Правда, это был размер зарплаты после уплаты всех налогов.

Самым высокооплачиваемым игроком французской Лиги 1 является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Лучший бомбардир ЧМ-2022 получает 6 миллионов евро ежемесячно. Его партнеры по клубу имеют более низкие доходы: Неймар – 3,675 миллиона евро, а Лионель Месси – 3,375 миллиона.