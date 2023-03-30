Условия лучше, чем в Италии: французские СМИ обнародовали "грязную" зарплату Малиновского
Источник:France Bleu
Многие эксперты считали, что Руслан Малиновский сделал шаг назад в своей футбольной карьере, когда перешел в Лигу 1. Однако в финансовом плане украинский хавбек точно выиграл.
Французское издание France Bleu со ссылкой на L'Équipe обнародовало зарплатные сведения игроков Марселя. Украинский легионер "провансальцев" Руслан Малиновский попал в пятерку самых высокооплачиваемых игроков.
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Малиновский в топ-5 игроков Марселя с самыми высокими заплатами
29-летний футболист получает 350 тысяч евро "грязными". Это заработная плата без уплаты налогов и премиальных. Таким образом, Руслан Малиновский получает 4,2 миллиона евро в год.
В составе Марселя лучшие контракты имеют только три игрока: Жордан Веретту (550 тысяч евро в месяц), Алексис Санчес (500 тысяч) и Эрик Байи (450 тысяч).
Топ-10 месячных зарплат Марселя
Ранее СМИ сообщали, что Малиновский получал 1 миллион евро в год во время выступлений за итальянскую Аталанту. Правда, это был размер зарплаты после уплаты всех налогов.
Самым высокооплачиваемым игроком французской Лиги 1 является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Лучший бомбардир ЧМ-2022 получает 6 миллионов евро ежемесячно. Его партнеры по клубу имеют более низкие доходы: Неймар – 3,675 миллиона евро, а Лионель Месси – 3,375 миллиона.
- Напомним, что Руслан Малиновский на правах аренды перешел из Аталанты в Марсель 9 января этого года.
- Свой следующий матч "провансальцы" проведут 31 марта против Монпелье.