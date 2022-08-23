Сын Суркиса неожиданно появился в заявке Зори на новый сезон УПЛ

Стартовал новый сезон УПЛ-2022/2023. 23 августа свой домашний матч проведет луганская Заря, сыграющая против полтавской Ворсклы.

Интересный поворот событий

В преддверии поединка в заявке луганского клуба появилась неожиданность. 16-летний голкипер Вячеслав Суркис был замечен в списке зарегистрированных игроков Зари на сезон-2022/2023.

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О трансфере или аренде сына бывшего президента УАФ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса никто не сообщал. Поэтому неизвестно, на каких правах вратарь Динамо перешел в клуб из Луганска.

Молодой футболист внесен в заявку команды на УПЛ по списку "Б".



Вячеслав Суркис оказался в заявке Зари / Скриншот из УПЛ

Матч первого тура УПЛ Заря – Ворскла начнется в 15:00.

Интересно, что это противостояние будет очень принципиальным для главного тренера Ворсклы Виктора Скрипника. Все потому, что наставник раньше возглавлял Зарю.