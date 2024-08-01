Заря усилилась сыном легенды Динамо и сборной Украины сыном легенды Динамо и сборной Украины

Луганская Заря продолжает работать над усилением и глубиной состава. В первый день августа "мужики" заключили соглашения с двумя футболистами киевского Динамо.

Луганский клуб объявил о начале сотрудничества с 19-летним правым защитником Алексеем Гусевым и 25-летним правым вингером Бенито. Оба будут выступать в Заре на правах аренды.

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Усиление правого фланга

Срока аренды футболистов на официальном сайте Зари нет. Однако портал Transfermarkt сообщает, что оба арендных соглашения продлятся до конца июня 2025-го года.

Оба игрока уже смогут дебютировать за новый клуб уже 4 августа, когда Заря стартует в сезоне УПЛ-2024/2025. "Мужики" сыграют с Ингульцом, который вернулся в первенство.

Сын легенды и тренера Динамо Олега Гусева может дебютировать в УПЛ в составе Зари. Алексей перебрался в клуб из Луганска из юношеской команды киевлян.

Алексей Гусев сыграл за сборную Украины на юношеском Евро-2024, где наша команда добралась до полуфинала. Динамовец отыграл четыре полных поединка.

Зато за спиной нигерийца Бенито 35 матчей (3 гола и столько же ассистов).

Оба футболиста имеют действующие контракты с Динамо до 30 июня 2026-го года.