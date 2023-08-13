Ворскла – Заря 1:2

Голы: Фелипе, 66 – Герреро, 4, Жордан, 78.

В УПЛ продолжается третий тур сезона 2023-2024. В первом матче воскресенья сошлись между собой главные разочарования старта чемпионата – Ворскла принимала Зорю, пишет 24 канал.

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Полтавчане разгромно проиграли единый матч в УПЛ Движении, а также успели вылететь в Лиге конференций от грузинской Дели. Луганчане же потерпели две неудачи в чемпионате – от того же Руха и Кривбасса.

На игру в Полтаве наставник луганчан Лалатович существенно изменил состав. Место в воротах вместо Сапутина занял Турбаевский, вернулся в основу Жордан после красной карточки в первом туре, а также наконец-то появился в основе Герреро.

Феерическое возвращение Герреро

Зато дуэта нападающих Русин – Алефиренко не оказалось в старте. Даниил начал со скамейки запасных, а Назарий вообще не попал в заявку. Говорят, украинец близок к трансферу за границу.

Впрочем, Эдуардо удачно заменил своих одноклубников и открыл счет уже на 4 минуте. Волошин запустил мяч в штрафную площадку Ворсклы, Герреро на скорости оставил не у дела Чеснакова и прошил Исенко.

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Луганчане продолжили доминировать до перерыва. В свою очередь, подопечные Скрипника выровняли игру во втором тайме, а замена тренера позволила сравнять счет.

Молниеносная замена не помогла

На 65 минуте в матч зашел Фелипе Родригес и уже через минуту удачно принял на грудь заброс с фланга от Бацулы и точно пробил по воротам гостей. На кураже полтавчане понеслись одерживать победу, но Зоря имела свои планы.

Луганчане удачно реализовали штрафной, Жордан откликнулся на навес и головой пробил мимо Исенко. Этот мяч принес Зори первую победу в сезоне, а Ворсклу оставил снова без очков.

Команда Скрипника опускается на последнюю строчку, Заря же покидает зону вылета. Через неделю луганцам предстоит сразиться против непростой Александрии, тогда как полтавчан ждет выезд в Верес.

Видеообзор матча Ворскла – Заря: