Заря – Рух 3:0

Голы: Булеца, 18 (пен), Русин, 64, Погорелый, 86.

В УПЛ закончился 19 тур. В одном из последних поединков уикенда Заря противостояла аутсайдеру турнирной таблицы Руху, пишет 24 канал.

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В этом году луганчане выглядят прекрасно, выиграв все три матча УПЛ, в том числе и у Динамо. В игре с Рухом номинальные хозяева взялись за дело со старта и вышли вперед уже в середине первого тайма.

Разгром от Зари

Слюбык в своей площадке сбил Дрышлюка и судья назначил пенальти. Его уверенно реализовал Булец. Рух имел несколько моментов, чтобы восстановить паритет до перерыва, однако мяч все летел мимо ворот.

Заря свое преимущество развила в середине второго тайма. Вантух навесом нашел свободного Русина в чужой площадке и форвард головой пробил Панькива.

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Добил львовян вышедший на замену Погорелый. Владислав отозвался на прострел Снурницына и довел счет до разгромного. Из моментов Руха после перерыва можно вспомнить разве что выстрел Климчука в перекладину.

С надеждами на чемпионство

Заря одерживает четвертую победу подряд и закрепляется на третьей строчке, сокращая расстояние от лидеров. Днепр-1 впереди в двух баллах, Шахтер – в трех, но при этом луганчане сыграли на матч больше.

А вот Рух ожидает сложная борьба за выживание. Подопечные Пономарева застряли в зоне вылета на 15 позиции, но у них еще есть игра в запасе против Ингульца. При этом в спасительное 12 место всего один балл.

Видеообзор матча Заря – Рух: