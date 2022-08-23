После грубой ошибки вратаря: капитан Зори стал автором первого гола УПЛ-2022/2023 – видео

Луганская Заря домашним матчем против Ворсклы начала для себя новый сезон УПЛ-2022/2023. Подопечным Патрика ван Леувена удалось быстро открыть счет во встрече.

Открыл счет голов в новом сезоне

Уже на 7 минуте счет в матче стал 1:0 в пользу луганского клуба, но не без помощи соперника. Голкипер Ворсклы Дмитрий Потрошитель неудачно выбил мяч от собственных ворот. Луганчане быстро ворвались в штрафную гостей, но Резник сыграл на выходе.

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Кристиан был первым на мяче, но после прикосновения от руки Потрошителя оказался на газоне. Главная арбитринка матча Екатерина Монзуль без колебаний указала на 11 метров. Пенальти принялся исполнять капитан Зори Егор Назарина и пробил над рукой стража ворот ворсклян.

Егор Назарина стал автором первого гола в новом сезоне УПЛ-2022/2023. Ведь в матче-открытии Шахтер – Металлист 1925 мячей не забивали (0:0).

Первый тайм Заря закончила с комфортным для себя счетом 2:0. Второй гол во встрече забил Денис Безбородько.

Видео первого гола в матче Заря – Ворскла