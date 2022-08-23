Відкрив лік голів у новому сезоні

Вже на 7-й хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь луганського клубу, але не без допомоги суперника. Голкіпер Ворскли Дмитро Різник невдало вибив м'яч від власних воріт. Луганчани швидко увірвались у штрафний гостей, але Різник зіграв на виході.

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Крістіан був першим на м'ячі, але після дотику від руки Різника опинився на газоні. Головна арбітриня матчу Катерина Монзуль без вагань вказала на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати капітан Зорі Єгор Назарина та пробив над рукою стража воріт ворсклян.

Єгор Назарина став автором першого голу у новому сезоні УПЛ-2022/2023. Адже у матчі-відкритті Шахтар – Металіст 1925 м'ячів не забивали (0:0).

До слова. Перший тайм Зоря закінчила з комфортним для себе рахунком 2:0. Другий гол у зустрічі забив Денис Безбородько.

Відео першого голу у матчі Зоря – Ворскла