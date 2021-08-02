Заря узнала соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

Луганская Заря в этом сезоне Лиги Европы начинает выступление с плей-офф квалификации. Первый матч состоится уже 19 августа.

В этом сезоне из-за введения нового турнира – Лиги конференций – произошло изменение и в формате Лиги Европы. Вместо 48 команд на групповой стадии сыграют лишь 32. Следовательно, бронзовый призер УПЛ вместо прямой путевки в групповой этап Лиги Европы, вынужден стартовать с последнего раунда квалификации.

Напомним Шахтер получил соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Несмотря на это, Заря попала в первую корзину, поэтому избежала встречи с таким командами, как турецкий Фенербахче или нидерландский Алкмаар.

Во время жеребьевки в соперники Зари выпал победитель пары Рапид (Австрия) – Анортосис (Кипр). Первый матч состоится 19 августа на выезде. Дома луганчане сыграют 26 августа.

В случае победы, Заря выйдет в групповой этап Лиги Европы. Если же проиграют – попадут в группу Лиги конференций.