Для луганской Зари первый матч против Университати будет считаться домашним. Но из-за войны в Украине, которую ведет россия, матч проводить в нашей стране нет возможности. Следовательно, Заря примет соперника в польском городе Люблин.

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Первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций Заря – Университатя должны показать сразу два канала. В прямом эфире матч будет транслировать Setanta Sports. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по киевскому времени.

А с 15-минутной задержкой посмотреть игру можно будет на канале "2+2". На этом канале игру будут комментировать Александр Золотогорский и Александр Новак.

Для Зари, которую недавно возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен, это будет первый официальный матч в новом сезоне.