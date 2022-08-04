Для луганської Зорі перший матч проти Університаті буде рахуватися домашнім. Але через війну в Україні, яку веде росія, матч проводити в нашій країні немає змоги. Відтак Зоря прийме суперника в польському місті Люблін.

До теми Перший екзамен із новим тренером: анонс матчу Зоря – Університатя у Лізі конференцій

Перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Зоря – Університатя повинні показати одразу два канали. В прямому ефірі матч транслюватиме Setanta Sports. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

А з 15-хвилинною затримкою подивитися гру можна буде на каналі "2+2". На цьому каналі гру коментуватимуть Олександр Золотогорський і Олександр Новак.

Для Зорі, яку лише нещодавно очолив нідерландський фахівець Патрік ван Леувен, це буде перший офіційний матч у новому сезоні.