"Мужики" были близки к чуду: Заря победила Славию, но вылетела из Лиги Европы – видео голов

В четверг, 31 августа, Заря провела домашний ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы Славии. Луганскому клубу не удалось продолжить свой путь в групповом раунде этого еврокубкового турнира.

Заря – Славия 2:1 (по итогам двух матчей 2:3)

Голы: Алефиренко, 32, Антюх, 41 – Юрасек, 83

Славия подошла с комфортными 2:0 ко второй встрече с Зарей. Почти сразу мяч под контроль взяли футболисты чешского клуба, которые контролировали ход поединка в первом тайме. Хотя именно луганскому клубу нужно было догонять в счете, пишет 24 Канал.

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Команды решили не включать в первом тайме высоких скоростей, да и работы у голкиперов было немного.

На 32-й минуте хозяева неожиданно размочили нули на табло. Алефиренко взял инициативу на себя и решился на удар с дальней дистанции. Как видим, что не прогадал. Голкипер не смог потянуть классный выстрел нападающего Зари. "Мужики" повели в счете 1:0.

Луганский клуб отквитал один гол и заставил тренера и футболистов Славии понервничать. От ничейного счета "мужиков" удалял лишь один результативный удар.

После этого гола хозяева начали играть более агрессивно и взяли под контроль мяч. Славия, похоже, была в шоке от такого развития событий. Чем еще раз воспользовались "мужики". Под занавес первого тайма Заря удвоила свое преимущество на табло.

Антюх получил передачу от Вантуха и пробил в угол ворот. Вратарь пражского клуба ошибся и второй раз за тайм был вынужден вытаскивать мяч из собственной сетки владений 2:0. Прекрасную работу в первом тайме проделали подопечные Бартуловича.

Видео двух голов Зари

В компенсированное до первого тайма время Славия пыталась совершить штурм ворот Турбаевского, но все старания были тщетны. Заря очень уверенно действовала в защите в первые 45 минут.

На старте второго тайма по-настоящему опасно было у ворот Зари. Турбаевский парировал острый удар головой от Дорли.

Джордан, выполнявший огромный объем работы на футбольном поле, заблокировал мощный удар от Юрасека.

На 77-й минуте Вантух отозвался на заброс в штрафную от Антюха. Первый ногой получил мяч, после чего он пролетел между ног голкиперу Славии. Но в последний момент вратарь чешского клуба чудом не дал мячу пересечь линию своих ворот. Прекрасный момент упустила Заря на экваторе второго тайма.

Активность чехов воплотилась в гл. Масопуст хорошо подал в штрафную Зари, где на втором этаже лучше всего сыграл Юрасек, который головой забил первый гол Славии в этом матче – 2:1. К сожалению, "мужики" пропустили тогда, когда уже не стоило этого делать.

Как забивала Славия: смотрите видео

Через несколько минут Горбач мог делать счет 3:1. Но голкипер и защитник, уже набегавший на футболиста Зари, не дал ему забить такой важный гол для луганского клуба.

Заря сделала все, что могла, но этого не хватило, чтобы выйти в групповой раунд Лиги Европы. Горькая победа "мужиков" 2:1. Лига Европы остается без украинских представителей.



Луганский клуб продолжит свой еврокубковый путь в Лиге конференций, за который прямо сейчас борются Днепр-1 и Динамо.