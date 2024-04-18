Топовая битва в УПЛ: онлайн-трансляция матча Заря - Шахтер

Заря и Шахтер должны были сыграть первый очный матч сезона еще в октябре прошлого года. Впрочем из-за участия обеих команд в еврокубках команды договорились перенести встречу 10 тура на весну.

В четверг, 18 апреля, в Киеве состоится перенесенный матч 10 тура чемпионата Украины. В нем бронзовый призер прошлого сезона Заря примет действующего лидера Шахтер, пишет 24 канал. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

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Первая дуэль в сезоне

Луганчане неудачно провели первую половину сезона, но в 2024 году одержали четыре победы в восьми матчах и поднялись в середину таблицы. Сейчас Заря занимает 10 место, опережая зону переходных матчей на шесть очков.

Впрочем "бело-черные" еще не играли ни одного матча против Шахтера. Дончане являются главным фаворитом чемпионата, ведь даже с двумя матчами в запасе лидирует в таблице. Команда Марино Пушича на один балл опережает Динамо, которое сыграло на матч больше.

Заря традиционно является неудобным соперником для Шахтера. В последних семи играх "бело-черные" пять раз отбирали очки у дончан (все – в рамках УПЛ). Правда, в двух других случаях "горняки" уничтожали луганчан – 6:1 и 3:0.

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